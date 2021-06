Apple a enfin publié la deuxième bêta du nouveau macOS Monterey, officiellement présenté à la WWDC 2021. La mise à jour est disponible pour tous les développeurs inscrits sur le portail Apple.

La mise à jour bêta 2 n’est disponible que pour les développeurs ayant une inscription régulière dans le programme Apple Developer, directement sur le site Web ou, pour ceux qui ont déjà installé la bêta 1, directement dans macOS Monterey.

Ce que nous savons de cette mise à jour, c’est le poids de la mise à jour, égal à 3 Go avec la bêta 1 déjà installée. En outre, dans cette version bêta 2, il existe des corrections de bugs pour les principaux problèmes rencontrés dans les applications Mail, Messages, Maps, FaceTime, Where Is, Concentration, Music, Notes, Photos et Safari, ainsi que des améliorations et des améliorations générales des performances.

Comme toujours, nous vous recommandons de ne pas procéder à la mise à jour si vous n’êtes pas développeur, compte tenu de l’apparition possible de bugs ou de problèmes qui pourraient rendre votre Mac instable, affectant ses performances.

Avez-vous remarqué quelque chose de complètement nouveau par rapport à la première bêta ? Au cas où, faites-le nous savoir dans les commentaires !