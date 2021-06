Après plusieurs mois de travail et de tests, y compris la version Release Candidate annoncée pour la première fois il y a plus d’un mois, Linux prend désormais en charge les Mac M1 avec Linux Kernel 5.13.

Le nouveau Kernel 5.13 ajoute la prise en charge de plusieurs puces basées sur l’architecture ARM, dont l’Apple M1. Cela signifie que les utilisateurs pourront exécuter Linux de manière native sur les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac 24 pouces avec processeur M1.

Avant il était déjà possible de faire tourner Linux sur Mac M1 via une machine virtuelle ou avec un portage de Corellium, mais aucune de ces alternatives ne fonctionne nativement et ne profite des performances maximales de la puce. Comme l’a noté Phoronix, Linux 5.13 offre « un support initial mais limité de l’Apple M1, sans accélération graphique et avec quelques détails à régler avec les futures mises à jour ».

Le nouveau Linux Kernel 5.13 offre des fonctionnalités de sécurité telles que Landlocked LSM, la prise en charge de Clang CFI et, en option, la randomisation du décalage de la pile du noyau à chaque appel système. Nous avons également un support HDMI FreeSync.

› Plus d’infos ici.