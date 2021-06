Vous vous souvenez du premier iPhone 2G, celui présenté en 2007 ? Eh bien voyons comment il se comporte face au dernier né d’Apple, l’iPhone 12 !

Si en 2007 l’iPhone connaissait l’avenir pour son interface révolutionnaire, le pinch-to-zoom et une façon d’interagir avec l’écran jamais vue auparavant, aujourd’hui le poids des années se fait sentir.

Le test réalisé par PhoneBuff a examiné quelques opérations de base : prendre une photo, afficher l’image dans l’application Photos, utiliser l’application Calculatrice, ouvrir une note et effectuer d’autres activités pas trop complexes. Bien sûr, le combat est inégal, mais il est curieux de voir comment maintenant certaines opérations qui semblaient à l’époque super rapides même sur le premier iPhone semblent très lentes. En tout cas, il n’a pas été possible de tester d’autres applications, car aujourd’hui l’App Store n’est plus compatible avec iOS 3.1.3.

Au total, l’iPhone 12 a terminé la série de tâches en 20 secondes, tandis que l’iPhone 2G a mis 86 secondes pour effectuer les mêmes tâches. Le résultat n’est cependant pas surprenant étant donné que le premier iPhone dispose d’une puce monocœur de 412 MHz et de 128 Mo de RAM. L’iPhone 12 est doté d’un processeur à six cœurs de 3,1 GHz et de 4 Go de RAM.

Lequel d’entre vous a eu la chance d’avoir cet iPhone historique ?