Stillwater, la série animée pour enfants d’Apple TV+, a remporté un Peabody Award. En attendant, des nouvelles intéressantes pour le casting du prochain film Spirited.

Aujourd’hui, Apple a annoncé que la série pour enfants bien-aimée a remporté un Peabody Award pour « l’excellence dans la narration et le travail qui encourage l’empathie ». Les Peabody Awards récompensent l’excellence dans les catégories de la radiodiffusion et des médias numériques, y compris la télévision, la radio, les podcasts et le Web, le divertissement, les informations, les documentaires, les programmes pour enfants et les programmes de service public.

Stillwater n’est pas la seule série Apple Original à remporter un Peabody Award, en fait, la série Ted Lasso en a également remporté un.

En restant sur le thème d’TV+, nous tenons à souligner que Sunita Mani a rejoint le casting du prochain film original Apple TV+ « Spirited« , une interprétation du classique de Charles Dickens « A Christmas Carol ». L’actrice, connue pour son rôle d’Arthie dans la série Netflix « GLOW » et pour « Mr. Robot », rejoindra un casting qui comprend déjà Will Ferrell, Ryan Reynolds et Octavia Spencer. Dans le film, elle incarnera le fantôme de Noël passé.