Selon un rapport de Bloomberg, Apple travaille sur un nouveau design pour la prochaine Apple Watch Series 7, qui sera annoncée à l’automne prochain.

D’après ce qui est ressorti, l’Apple Watch Series 7 aura droit à des bords d’écran plus fins, un processeur plus rapide et sera dotée d’une « fonction Ultra Wideband mise à jour ». Cette dernière fonctionnalité a fait ses débuts l’année dernière sur l’Apple Watch Series 6. Et le capteur de détection de la température corporelle, qui a été reporté sur le modèle 2022, sera absent.

Quant au design, ce sera le premier changement significatif par rapport à la série 4 lancée en 2018. Les bords de l’écran seront encore réduits et une nouvelle technique de stratification sera utilisée pour réduire l’écart entre l’écran et le verre. Le cadre, cependant, pourrait être légèrement plus épais. Enfin, il semble que les bords latéraux soient plats, tout comme sur l’iPhone 12.

Cette année, il ne devrait pas y avoir de modèle SE pour l’accompagner, qui est plutôt prévu pour l’année prochaine avec une variante robuste. Enfin, Bloomberg dit qu’Apple continue de rechercher des moyens de mesurer de manière non invasive les niveaux de glucose dans le sang. Seulement, ce projet est encore loin d’être prêt.