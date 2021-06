Une enquête menée par Invisiby a révélé que 82 % des utilisateurs souhaitent empêcher les appareils et les entreprises de collecter et de partager des données. Mais quelles sont les applications iOS qui collectent le plus de données ?

En particulier, 76% des personnes n’aiment pas recevoir de publicités ciblées en ligne et souhaitent que cette pratique cesse. 68% pensent que la confidentialité des données est très importante, en particulier sur un smartphone. Fait intéressant, les hommes sont 11% de plus que les femmes à ne pas craindre de recevoir des publicités en ligne ciblées.

Les données montrent que seulement 15 % des utilisateurs dans le monde ont autorisé le suivi des découvertes publicitaires depuis la sortie d’iOS 14.5 avec la fonction de transparence du suivi. Le pourcentage tombe à 6 % si l’on ne parle que des utilisateurs aux États-Unis.

Dans la catégorie des applications de messagerie et d’appel vidéo, Facebook Messenger collecte le plus de données personnelles, tandis que Cisco Webex Meetings en collecte le moins. Parmi les applications de médias sociaux, c’est Facebook qui recueillent le plus de données, à l’inverse de Clubhouse qui en collecte le moins. Évidemment, une différenciation doit également être faite ici en se basant sur les fonctions des applications, puisque Facebook permet de partager beaucoup plus de contenu que Clubhouse.

Dans la catégorie Navigation, Waze GPS collecte plus de données privées que les autres applications, tandis qu’InRoute ne partage aucune donnée. En général, les applications de médias sociaux et de livraison de nourriture sont les pires en matière de collecte de données personnelles. Bien sûr, les applications qui collectent moins de données sont également celles qui ont des versions premium, des achats intégrés ou qui ne sont pas disponibles gratuitement.

Les médias sociaux, la livraison de nourriture, les achats, les rencontres et les paiements sont les catégories qui collectent le plus de données, suivis de la réservation de vols, des appels vidéo et de la messagerie, du streaming et des finances personnelles.