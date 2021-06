L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, affirme que la confidentialité et la sécurité seront au cœur de la WWDC 21 avec iOS 15 entre autres.

Daniel Ives dit qu’iOS 15 inclura de nouvelles protections de confidentialité, des modifications de l’écran de verrouillage et du centre de notification, ainsi que de nouvelles fonctionnalités dans iMessage. Il devrait également y avoir des nouveautés concernant les fonctions de surveillance de l’alimentation. L’analyste a ajouté qu’un thème central de la WWDC sera lié à la confidentialité et à la sécurité, plaçant Apple dans une position encore plus contrastée par rapport à Facebook et Google.

Quant à iPadOS 15, on parle d’un nouvel écran d’accueil totalement renouvelé et plus « pro » que l’actuel, et watchOS 8 pourra offrir des fonctions pour surveiller les niveaux de glucose dans le sang. En revanche, il n’y aucune information sur les éventuelles nouveautés de tvOS et macOS.

Par ailleurs, l’analyste estime qu’Apple pourrait réserver quelques surprises matérielles lors de la keynote, principalement sur le segment Mac, comme les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec puces M1. Ives estime également qu’Apple laissera quelques informations sur les fonctionnalités à venir liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, avec la présentation éventuelle des premières Apple Glass dédiées aux développeurs.

Nous vous rappelons que l’événement d’ouverture de la WWDC 21 débutera le lundi 7 juin à 19h, heure française.