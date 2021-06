Dans une interview avec WABetaInfo, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmé que l’application WhatsApp lancera bientôt une fonctionnalité multi-appareils. Elle permettra aux utilisateurs d’utiliser leur compte sur jusqu’à quatre appareils connectés différents, même lorsque le smartphone principal n’est pas connecté à Internet.

Selon Zuckerberg, Facebook a été confronté à « un défi technique majeur pour que tous les messages et contenus se synchronisent correctement entre les appareils, même lorsque la batterie du téléphone est épuisée ». Cependant, Zuckerberg dit qu’en fin de compte, une solution « élégante » au problème a été trouvée et que « ce sera la meilleure solution disponible ». De plus, le chef de WhatsApp, Will Cathcart, a déclaré que la prise en charge multi-appareils serait déployée dans une version bêta publique et serait disponible dans quelques mois.

En parlant de l’application iPad, Cathchart a déclaré que la société était impatiente d’apporter WhatsApp sur la tablette Apple, ajoutant que la fonctionnalité multi-appareils pourrait accélérer le développement.

Parmi les autres fonctionnalités à venir sur WhatsApp, citons le « mode disparu », qui activera la disparition des messages pour tous les fils de discussion faisant, explique Zuckerberg, des « comptes d’utilisateurs éphémères WhatsApp ». De plus, Zuckerberg a confirmé que WhatsApp lancera bientôt le mode « visualiser une fois » pour les photos et les vidéos, les utilisateurs ne pouvant afficher qu’une seule fois le contenu reçu avec cette fonctionnalité.