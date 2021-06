À partir du 1er juin 2021, les photos et vidéos téléchargées sur Google Photos seront comptabilisées dans le magasin cloud des utilisateurs, mettant fin au stockage illimité et gratuit auquel nous étions habitués. Si vous avez utilisé ce service pour sauvegarder votre bibliothèque d’images et de vidéos à ce jour, il est peut-être temps de déplacer ce contenu ailleurs.

Google Photos propose deux options de stockage : « Qualité d’origine », pour laquelle Google a toujours compté les photos dans l’espace de stockage, et « Haute qualité », qui jusqu’au 31 mai restera l’option gratuite et limitée avec des images plus grandes de 16 mégapixels automatiquement redimensionné (il en va de même pour les vidéos, limité à 1080p). Les vidéos et photos de haute qualité qui ont été sauvegardées avant le 1er juin 2021 ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’espace de stockage du compte Google. À partir de ce jour, cependant, chaque photo ou vidéo téléchargée sur Google Photos aidera à occuper l’espace de stockage gratuit qui est limité à 15 Go.

L’alternative la plus simple pour les utilisateurs d’Apple s’appelle iCloud, surtout si vous avez déjà une option payante : 0,99 $ par mois pour 50 Go, 2,99 € pour 200 Go et 9,99 € pour 2 To. De plus, vous pouvez activer les bundles Apple One qui incluent également Apple Music, Apple Arcade et Apple TV+.

Comment exporter des photos de Google Photos vers iCloud

À l’aide de l’option Partager de l’application Google Photos, vous pouvez exporter des images individuelles à partir de Google Photos, mais si vous recherchez une option d’exportation en masse, voici les étapes à suivre :

À l’aide d’un navigateur Web Mac, accédez à takeout.google.com et connectez-vous avec votre compte Google Sous Sélectionnez les données à inclure, cliquez sur Tout désélectionner Faites défiler vers le bas et activez l’élément Google Photos. De là, vous pouvez éventuellement sélectionner uniquement les albums que vous souhaitez transférer en cliquant sur Tous les albums photo inclus. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Étape suivante, sélectionnez le type et la taille du fichier. Cliquez maintenant sur Créer une exportation

Le processus d’exportation va maintenant commencer, ce qui peut prendre un certain temps, mais Google vous enverra un e-mail pour vous informer de la fin de la procédure.

Après avoir téléchargé les images exportées sur votre ordinateur, vous pouvez les faire glisser vers l’app Photos sur votre Mac. Pour vous assurer que vos modifications sont synchronisées sur vos appareils Apple, assurez-vous que Photos iCloud est activé (Préférences > iCloud > Photos iCloud).