Après sa sortie sur PC et console en 2020, le chaos total appartient également à nos appareils iOS. HuntDown est maintenant officiellement disponible sur l’App Store.

Dans cette splendide adaptation mobile signée Coffee Stain, vous devrez nettoyer les routes dans le rôle de l’un des trois chasseurs de tailles impitoyables, dans une métropole de pixels dévastée par la violence et la corruption. Dans un monde inspiré des films d’action classiques et des jeux d’arcade des années 80, vous devrez faire face au côté sombre et criminel de la ville avec un assortiment créatif d’armes pour mettre fin à l’anarchie rampante.

HuntDown est une plate-forme vraiment intéressante qui vous transportera dans des combats épiques contre la criminalité, serez-vous en mesure de faire face aux pires chefs des enfers ?

Le titre prend en charge les sauvegardes iCloud et même les contrôleurs, ce qui facilitera une utilisation sur l’iPad. Vous pouvez toujours l’installer sur tous les iPhone, iPad et iPod touch avec le système d’exploitation iOS 10 et ultérieure. Le téléchargement du titre est gratuit mais après une brève session à des fins de démonstration, vous devrez l’acheter pour un prix de 9,99 euros. Serez-vous capable de nettoyer la ville de la criminalité ?

HuntDown – Gratuit