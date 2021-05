Alors que les iPad Pro M1 sont disponibles dans des configurations avec 8 Go et 16 Go de RAM, les applications sont limitées à seulement 5 Go, quelle que soit la configuration de l’appareil.

L’iPad Pro 2021 M1 est disponible en deux configurations de mémoire différentes : les modèles 128 Go, 256 Go et 512 Go ont 8 Go de RAM, tandis que les variantes 1 To et 2 To offrent 16 Go de RAM, la plus élevée jamais vue sur un iPad. Cependant, les développeurs sont limités dans la quantité de RAM qu’ils peuvent utiliser avec leurs applications, quel que soit le modèle d’iPad Pro. En fait, essayer d’utiliser plus de RAM provoque le blocage de l’application.

Cette limite était présente même avant, lorsquela RAM maximale de l’iPad Pro atteignait 6 Go, de sorte que les développeurs pouvaient en profiter en grande partie. Désormais, avec les modèles M1, les applications ne peuvent pas exploiter tout le potentiel du matériel disponible, qui dans certains cas atteint 16 Go de RAM.

La RAM ajoutée, en particulier dans les modèles haut de gamme 1 To et 2 To, profitera toujours à l’utilisateur en lui permettant de garder plusieurs applications ouvertes en arrière-plan. iPadOS peut également accéder à l’ensemble du pool de mémoire unifiée des modèles M1, mais la même chose ne peut pas être faite par des applications tierces.

Il n’est pas exclu qu’Apple puisse supprimer cette « limite » avec l’iPadOS 15 qui sera présenté le 7 juin.