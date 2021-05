Sony a confirmé son engagement à intégrer également les jeux PlayStation et la marque sur les appareils mobiles tiers, potentiellement d’ici la fin de l’année.

Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a expliqué que la société prévoyait de lancer ses principales franchises sur des plates-formes non console telles que les appareils mobiles, encouragée par ses premières étapes « très réussies » sur le marché des jeux sur PC.

Ryan a présenté une étude montrant que les jeux mobiles ont généré 121 milliards de dollars dans le monde en 2020, contre 62 milliards de dollars générés par le marché des consoles et 42 milliards de dollars sur le marché des jeux sur PC, démontrant les raisons pour lesquelles l’entreprise devrait entrer dans ce secteur.

« Nous commençons notre voyage pour supprimer l’IP principale PlayStation de la console. Nous avons commencé l’année dernière en sortant deux de nos jeux sur PC, Horizon Zero Dawn et Predator, et les deux ont été rentables et ont vraiment fait des débuts très réussis. En 2021, nous commencerons à publier certaines de nos adresses IP PlayStation emblématiques sur les appareils mobiles. »

PlayStation a l’intention de sortir de plus en plus de titres sur les appareils mobiles, en espérant que « cela deviendra une industrie importante pour l’entreprise au fil des ans ». Selon VideoGamesChronicle, PlayStation a ouvert une nouvelle unité commerciale plus tôt cette année pour adapter ses franchises les plus populaires aux appareils mobiles et embauche plusieurs développeurs pour avoir une feuille de route complète pour les prochaines années.

PlayStation propose un vaste catalogue de titres IP propriétaires qui peuvent arriver sur les appareils mobiles sous diverses formes, notamment « God of War », « Gran Turismo », « Killzone» , « The Last of Us », « LittleBigPlanet », « Ratchet & Clank »,« Until Dawn »,« Uncharted » et bien d’autres. Avec la compatibilité avec les manettes DualSense et les performances toujours croissantes des iPhone et des iPad, l’avenir du jeu sur les plates-formes Apple pourrait radicalement changer grâce à Sony.