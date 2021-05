Lisey’s Story, l’adaptation du roman très populaire signée par le roi de Thrill Stephen King, sortira le 4 juin sur Apple TV+. En attendant, Stephen King parle du processus d’adaptation du livre à l’écran.

Dans une nouvelle vidéo postée par Apple sur YouTube, l’auteur raconte les points forts de la phase de création de la série télévisée. King exprime son grand amour pour ce roman, sans aucun doute l’une de ses meilleures de sa carrière malgré un succès non débordant, décrivant les événements qui ont inspiré cette nouvelle série. L’objectif de l’écrivain était décidément plus ambitieux, étant donné l’intention d’améliorer l’expérience offerte par son propre roman. Dans la vidéo, vous verrez également l’intervention du producteur J.J. Abrams et du réalisateur Pablo Larraín, une équipe remarquable derrière cette série Apple TV+.

Lisey’s Story raconte les vicissitudes de la veuve Lisey Landon, qui se débat contre une série d’événements dérangeants qui raviveront les souvenirs les plus sombres de son mariage. Êtes-vous prêt à la nouvelle série terrifiante Apple TV+ ?