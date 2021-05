Netflix et Apple pourraient bientôt se retrouver en concurrence non seulement dans le secteur des séries télévisées et des services de streaming vidéo, mais aussi dans celui des jeux.

Le service pourrait inclure un système d’abonnement avec accès à de nombreux jeux et un catalogue en constante expansion. Selon plusieurs sources, Netflix n’a pas encore décidé de poursuivre ou non ce projet, mais apparemment la société étudie attentivement l’hypothèse.

Cela signifie que les utilisateurs pourront souscrire à un service d’abonnement lié exclusivement aux jeux, tout comme Apple Arcade ou Xbox Game Pass. Pour le moment, il n’y a pas d’autres détails, mais il semble que Netflix ait déjà contacté plusieurs personnes ayant une longue expérience dans l’industrie du jeu vidéo afin de les embaucher et de mener à bien le projet. L’idée serait de proposer à la fois des titres tiers et des jeux originaux se déroulant dans des séries télévisées telles que Stranger Things et Black Mirror: Bandersnatch.

Avec cette décision, Netflix pourrait différencier son offre à un moment où la croissance de son service de streaming vidéo a ralenti en raison de la concurrence croissante.