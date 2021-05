Le leaker Jon Prosser a publié plusieurs informations intéressantes concernant le prochain Mac mini 2021, qui sera non seulement alimenté par la nouvelle puce M1X, mais introduira également un nouveau design.

Pourquoi un nouveau Mac mini ? Cet appareil ne remplacera pas le modèle actuel par la puce M1, qui restera le modèle d’entrée de gamme, mais remplacera le modèle Intel, se positionnant sur une gamme de performances et de prix plus élevée.

Selon Prosser, le Mac mini 2021 comportera un nouveau châssis externe plus mince avec une surface réfléchissante « semblable à du plexiglas » sur le dessus. De plus, la puce M1X permettra à Apple d’offrir une gamme complète de ports, dont quatre ports USB4 / Thunderbolt 3, deux USB-A, Ethernet et HDMI. Le type de connecteur change également, qui sera magnétique, similaire à celui de l’iMac M1.

Quant à la nouvelle puce M1X, on parle cependant d’une architecture déca-core, avec 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs à haut rendement. En outre, il devrait avoir 32 cœurs graphiques et prendra également en charge jusqu’à 64 Go de RAM. Cette puce devrait également être adoptée dans le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Voilà des news intéressantes, si elles se concrétisent dans un futur proche…