YouTube a activé la lecture vidéo 4K à 60 ips sur la nouvelle Apple TV 4K 2021, une nouvelle qui risque de faire de nombreux heureux.

En octobre de l’année dernière, YouTube avait déployé le support 4K sur l’Apple TV, mais limité à 30 ips. Désormais, exploitant la puissance du nouveau modèle, la société a activé la lecture vidéo 4K à 60 ips uniquement sur l’Apple TV 2021.

L’exclusivité de la vidéo 4K à 60 ips sur la nouvelle ‌Apple TV‌ 4K est probablement due au codec vidéo utilisé par YouTube par rapport à d’autres applications, ce qui nécessite plus de puissance de traitement.

La nouvelle Apple TV 4K 2021, qui remplace l’ancien modèle désormais indisponible, est disponible au prix de 199 € pour la version 32 Go et 219 € en 64 Go.