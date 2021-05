Après avoir vu les premiers tests de l’iMac M1, c’est aujourd’hui au tour de la nouvelle Apple TV 4K (2021) qui apporte avec elle une puce A12 Bionic et une nouvelle télécommande Siri redessinée.

La plupart des clients commenceront à recevoir la nouvelle Apple TV 4K demain, mais en attendant, nous pouvons consulter les premières vidéos déballage et critiques.

CNN Underscored sur la puce A12 d’Apple TV 4K (2021) :

« La puce A12 est sans aucun doute plus rapide, mais le principal avantage de la nouvelle puce et du support HDMI 2.1 est la possibilité de lire du contenu HDR à une vitesse de 60 images par seconde.

Les contenus qui profitent le plus sont les sports d’action ou les courses, car le contenu devient plus attrayant et réaliste. Il s’agit d’une étape importante pour l’avenir, car de nombreuses grandes chaînes sportives prévoient de commencer à diffuser à des fréquences d’images élevées. Cependant, il sera également nécessaire de disposer d’un téléviseur capable de gérer ce type de contenu. Lors de nos tests, nous avons essayé RedBull TV avec des sports d’action intenses et la transmission était vraiment fluide, même si cela ne sera pas évident pour l’œil inexpérimenté. »

MobileSyrup sur le prix de l’Apple TV 4K (2021) :

« J’ai passé beaucoup de temps avec d’autres appareils de streaming au fil des ans, mais je reviens toujours sur Apple TV car c’est la plate-forme la plus fiable que j’ai jamais utilisée. Elle reçoit souvent les mises à jour des applications en premier, et souvent les nouvelles plates-formes de streaming arrivent plus tôt que sur les autres appareils, en particulier le Canada. Cela a été le cas avec Crave, propriété de Bell, et de nombreuses autres applications. Ne vous méprenez pas, ce serait bien de voir cet appareil positionné à un prix inférieur, mais d’une manière vous en avez vraiment pour votre argent avec l’Apple TV 4K (2021). »

iMore critique la nouvelle télécommande Siri :

« Ce qu’Apple ne résoudra jamais, c’est le problème du bouton d’accueil. Apple l’a renommé Back, mais comme l’ancien bouton Retour d’Android, il ressemble plus à un bouton d’action aléatoire. Si vous regardez une vidéo dans l’application TV et que vous appuyez dessus, une barre d’options apparaît en bas de l’écran. Ensuite, vous devez appuyer à nouveau pour quitter. Mais si vous appuyez dessus, par exemple sur Netflix ou Disney+, vous serez expulsé de la vidéo. Sur YouTube, le bouton supprimera la superposition, tandis que dans Prime Video, cela vous fera sortir de l’application. »

