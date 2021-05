Microsoft a répondu aux tentatives d’Apple d’exclure le témoignage de Lori Wright, cadre de Xbox, dans le procès d’Epic Games, affirmant qu’Apple utilise ses mouvements comme une distraction aux allégations de monopole. Pendant ce temps, plusieurs experts témoignent en faveur d’Apple.

Témoignage de Microsoft

Apple a déposé plusieurs requêtes demandant au tribunal de déposer une plainte de crédibilité négative contre la dirigeante de Microsoft Lori Wright. S’il est accordé, le témoignage de Wright, il sera ignoré dans le procès d’Epic contre Apple. Dans la déclaration de mercredi, Apple a écrit qu’« un observateur raisonnable pourrait se demander si Epic sert de cheval de bataille pour Microsoft », ajoutant que « Microsoft s’est protégé contre des découvertes importantes à son sujet dans ce litige en ne se présentant pas comme une partie ou en envoyant un représentant de l’entreprise témoigne ».

Dans son argument final, Apple affirme n’avoir reçu aucune communication interne de Microsoft concernant xCloud ou tout autre point sur lequel Wright a témoigné. Apple affirme que ces documents sont particulièrement pertinents « à la lumière de la relation de Microsoft avec au moins cinq témoins Epic », et qu’ils pourraient prouver « que Microsoft utilise Epic comme mandataire dans un litige qu’il refuse de poursuivre en son propre nom ».

Dans une déclaration publiée il y a quelques heures, Microsoft a rejeté les allégations d’Apple et a déclaré que la firme de Cupertino utilise ces motions comme une distraction.

« Apple tente de détourner l’attention des préoccupations légitimes de nombreuses entreprises du secteur concernant les politiques et les pratiques de l’App Store, y compris son refus d’autoriser le streaming de jeux. Epic parle et agit pour lui-même, et Microsoft et de nombreuses autres entreprises ont fait part de leurs préoccupations à ce sujet, y compris directement auprès d’Apple elle-même. »

Microsoft a ajouté que Wright avait exprimé sa position de manière indépendante et qu’elle était à la fois directe et réfléchie dans son témoignage. « Apple n’aime pas le témoignage de Mme Wright qui est clair. Le fait qu’Apple n’ait aucune raison de contester la substance de son témoignage est tout aussi clair », a ajouté Microsoft.

Apple a demandé l’exclusion de son témoignage sur la base d’un jugement rendu le 13 avril par le même tribunal dans le procès contre Epic, lorsque le juge a averti les témoins que leur crédibilité serait remise en cause s’ils ne présentaient pas une « production suffisante de documents pertinents pour les deux parties ».

Le témoignage de Wright concernait le différend entre Apple et Microsoft sur le service xCloud qui a conduit à la suppression de la plate-forme de jeu Shadow de l’App Store.

Les témoins en faveur d’Apple

Hier, plusieurs experts ont témoigné au nom d’Apple lors du procès contre Epic Games, couvrant des sujets tels que le droit de la propriété intellectuelle et la disponibilité d’appareils alternatifs parmi les joueurs Fortnite.

Le premier témoin en faveur d’Apple a été le professeur de marketing Dominique Hanssens, qui a mené des études selon lesquelles les utilisateurs d’iPhone et d’iPad utilisent régulièrement d’autres appareils pouvant accéder à Fortnite.

Selon les résultats de l’une de ses enquêtes, 92% des répondants avaient un autre appareil qu’ils utilisaient régulièrement. Une autre enquête axée uniquement sur les joueurs Fortnite a révélé que 97% des répondants avaient un autre appareil et 94% ont déclaré qu’ils utilisaient cet autre appareil pour jouer à des jeux. Hanssens a toutefois déclaré qu’il n’avait pas demandé à quoi les répondants utilisaient les autres appareils, mais seulement s’ils en avaient à disposition.

Le deuxième témoin d’Apple était James Malackowski, PDG d’Ocean Tomo, une banque d’investissement spécialisée dans la propriété intellectuelle. Les premiers arguments de Malackowski incluaient le fait qu’il est important que les propriétaires de propriété intellectuelle aient le droit de déterminer comment leur propriété (PI) est réellement utilisée. L’un des arguments d’Apple est qu’Epic Games s’appuie sur son adresse IP en utilisant l’App Store. Selon le témoignage écrit de Malackowski, Epic Games recherche « essentiellement une licence obligatoire pour toutes les IP nécessaires pour distribuer des applications aux utilisateurs iOS ». C’est important, a déclaré Malackowski, car si les propriétaires de propriété intellectuelle perdent le contrôle de leurs droits, ils ne savent pas s’ils obtiendront un retour sur leur investissement.

À cette fin, Malackowski a révélé qu’Apple avait dépensé 500 millions de dollars en recherche et développement en 2015. En 2020, le chiffre de R&D était passé à 18 milliards de dollars. Il a également noté que le modèle de demande de brevet d’Apple montre un « engagement significatif et soutenu » en faveur de l’innovation. Malackowski a conclu en disant que la proposition d’Epic retirerait le contrôle d’Apple sur les accords de licence : « Apple perdrait non seulement le rendement économique de l’utilisation de sa technologie, mais devrait prendre en charge des applications tierces dans son magasin, augmentant les dépenses. »

Apple a ensuite appelé l’expert en sécurité réseau Aviel Rubin pour parler de la sécurité de l’App Store. Selon Rubin, le modèle de distribution centralisé et contrôlé d’Apple offre des avantages significatifs, notamment le fait qu’il existe des taux inférieurs d’infections par logiciels malveillants et un volume moindre d’applications malveillantes. L’expert a également cité un rapport de Nokia soulignant la sécurité accrue de l’App Store par rapport aux magasins Android.

Rubin a expliqué que les développeurs malveillants pouvaient utiliser des magasins tiers pour inciter les utilisateurs à télécharger une application contenant des logiciels malveillants : « Ils le feraient en publiant une bonne version de leur application, en attendant que des critiques positives arrivent, puis en utilisant cette réputation pour convaincre les utilisateurs de télécharger une version infectée de la même application. »

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres magasins d’applications pouvaient implémenter un modèle comme celui d’Apple, Rubin a plaisanté en disant qu’ils pourraient le faire s’ils « clonaient Apple ».