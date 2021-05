Les deux points les plus importants d’hier concernaient le témoignage du cadre d’Apple Craig Federighi et quelques informations sur les gains générés par Apple grâce au jeu Fortnite.

Craig Federighi et la sécurité

Craig Federighi, responsable de l’ingénierie logicielle chez Apple, a déclaré que le Mac ne répond actuellement pas aux exigences de sécurité des clients définies par iOS et que la plate-forme a un niveau inacceptable de logiciels malveillants. Par exemple, à la question de la juge Yvonne Gonzalez Rogers sur les raisons pour lesquelles macOS peut prendre en charge plusieurs magasins d’applications, tout comme Epic demande à le faire sur iOS, Federighi a répondu en promouvant la sécurité de la plate-forme iOS sur Mac :

« Plusieurs magasins d’applications sont régulièrement exploités sur Mac, mais il existe un niveau de malware sur macOS que nous ne trouvons pas acceptable. iOS a défini un niveau de protection nettement plus élevé pour les clients, et le Mac ne répond actuellement pas à ces niveaux. »

Le dirigeant a également utilisé Android comme exemple des dangers des boutiques d’applications tierces, soulignant que tout le monde sait que la plate-forme mobile de Google a de sérieux problèmes de malwares et que, en comparaison, « iOS n’a jamais connu de situations particulières de ce type ».

Federighi a ajouté qu’il existe 130 types de logiciels malveillants Mac qui ont affecté au moins 300 000 systèmes depuis mai dernier. Cependant, il en a profité pour défendre le Mac en tant que produit différent avec différents utilisateurs à l’esprit.

« Le Mac est une voiture. Vous pouvez le retirer de la route si vous le souhaitez et vous pouvez conduire où vous le souhaitez. C’est ce que vous vouliez acheter. Un certain niveau de responsabilité est requis. Avec iOS, vous vouliez acheter quelque chose où les enfants peuvent utiliser un appareil et se sentir en sécurité de cette façon. C’est vraiment un produit différent. Apple joue essentiellement à un jeu sans fin de coup de foudre avec des logiciels malveillants sur Mac et doit arrêter de nombreuses infections qui peuvent affecter des centaines de milliers de personnes chaque semaine.

Comparé à d’autres ordinateurs personnels, le Mac est toujours aussi sûr que possible lorsqu’il est utilisé correctement. S’il est utilisé correctement, tout comme cette voiture, si vous savez comment conduire une voiture et obéissez au code de la route et êtes très prudent, oui. Sinon, quelques membres de ma famille ont reçu des logiciels malveillants sur leur Mac, mais en fin de compte, je pense qu’un Mac peut être utilisé en toute sécurité. »

Pour cette raison, Apple souhaite assurer la sécurité d’iOS :

« Les iPhone sont des cibles très intéressantes pour les méchants. Ce sont des appareils très personnels qui vous accompagnent tout le temps. Ils ont certaines de vos informations les plus personnelles : vos contacts, vos photos, mais aussi d’autres choses liées aux paiements, à la banque et plus encore. Ils ont des caméras, des microphones et sont capables de connaître votre emplacement. La sécurité est encore plus importante que celle des ordinateurs personnels. »

L’un des objectifs de Federighi était de peindre l’écosystème iPhone, y compris l’App Store et le manque de support pour les magasins alternatifs, comme un environnement sûr et fiable pour les utilisateurs.

Les revenus de Fortnite et d’Apple

Michael Schmid, responsable du développement commercial de l’App Store d’Apple pour les jeux, a déclaré que la société avait enregistré plus de 100 millions de dollars de revenus de commissions collectés grâce à l’offre App Store de Fortnite.

Tel que rapporté par Bloomberg, Schmid n’a pas précisé un montant exact et a refusé de dire si les revenus dépassaient 200 millions, affirmant qu’il serait « inapproprié » de partager ces informations.

Fortnite de Epic Games était sur l’App Store pendant près de deux ans, de 2018 à 2020, date à laquelle il a ensuite été supprimé en raison de l’intégration d’un système de paiement direct qui contournait le système d’Apple. Bien que le rapport de Michael Schmid soit très vague, une étude de Sensor Tower estime que les revenus d’Apple provenant de Fortnite dépassent 300 millions de dollars, la plupart aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse.

Schmid a déclaré plus tard qu’Apple avait dépensé 1 million de dollars en marketing pour Fortnite au cours des 11 derniers mois sur l’App Store. L’avocat d’Epic, Lauren Moskowitz, a répondu en disant que c’était beaucoup d’avoir investi 1 million de dollars pour gagner au moins 100 dollars.

Pendant ce temps, l’attente grandit pour le témoignage de Tim Cook qui se tiendra demain 21 mai.