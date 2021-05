Apple a déposé une requête pour demander au juge de se prononcer sur l’une des dix allégations qu’Epic Games avait faites contre la société et que le procès soit rejeté.

Plus précisément, Apple demande un jugement partiel sur l’affirmation selon laquelle iOS est une « structure essentielle » et nie l’affirmation d’Epic selon laquelle la société de logiciels a été illégalement interdite d’y accéder via l’App Store. La thèse d’Apple se réfère à l’argument d’Epic selon lequel l’accès à une installation indispensable telle qu’iOS lui a été refusé, car le seul moyen d’entrer est via l’App Store.

Apple demande au juge de procéder à une décision d’archivage en raison du manque de soutien pour cette affirmation, étant donné qu’iOS ne peut pas être considéré comme une structure essentielle et qu’Epic lui-même a pratiquement renoncé à essayer de le prouver. Apple cite également le témoignage de l’un des témoins d’Epic, qui lors du procès a déclaré que rien de ce qui est dit sur l’App Store ne peut être retracé à tout ce qui peut être considéré comme une « structure essentielle ».

« Les experts d’Epic n’ont pas évalué si iOS est une installation essentielle ou si Epic s’est vu refuser l’accès à iOS. Au contraire, Dr Evans a admis dans son témoignage écrit qu’Epic et d’autres développeurs ont « accès aux outils et autorisations pour écrire des applications iOS ».

Et à la barre des témoins, Dr Evans a admis que, dans cette affaire, il « n’exprimait aucune opinion sur quoi que ce soit défini comme une structure essentielle ou sur quoi que ce soit lié à une demande de structure essentielle ». »

Dans la déclaration d’aujourd’hui, Apple affirme que l’App Store peut être facilement répliqué et dupliqué et que, selon la définition du tribunal, iOS n’est pas une installation essentielle. Apple poursuit en disant qu’essentiel signifie « essentiel » et non « meilleur », « plus rentable » ou « préférable ». Si ce concept, qui était à la base de la plainte Fortnite, échoue, l’ensemble du procès doit échouer pour Apple.

Apple a également souligné qu’Epic Games avait toujours un accès complet à la plate-forme de distribution d’applications sur iOS avant de commencer sa bataille en violant les règles du magasin. De plus, Apple a toujours dit qu’en supprimant les systèmes de paiement non autorisés, Fortnite pourra retourner dans le magasin. La société ajoute que le véritable argument d’Epic Games‌ n’est pas le fait qu’on lui refuse illégalement l’accès à l’‌App Store‌ et à iOS, mais qu’il n’aime pas les termes et conditions que les développeurs doivent suivre sur la plate-forme.