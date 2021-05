Avec iOS 14.5, Apple a introduit la fonction Transparence de suivi qui permet aux utilisateurs de ne pas être suivis par des applications tierces. Cependant, les problèmes ne manquent pas, certains utilisateurs étant incapables de gérer l’option à partir des paramètres iOS. Apple semble avoir corrigé ce bug.

Sur iPhone et iPad, il est possible de gérer ultérieurement les autorisations accordées ou non accordées aux applications individuelles, en allant dans Réglages > Confidentialité > Suivi. Ici, il y a aussi l’option « Demander un suivi d’activité », qui, si elle est désactivée, empêche toutes les applications de demander une autorisation et, par conséquent, de démarrer le suivi. En pratique, désactiver cette option équivaut à ne donner d’autorisation à aucune application, mais de nombreux utilisateurs n’avaient aucun moyen de l’activer, car la bascule est restée grise.

Tel que rapporté par 9to5Mac, le bouton « Demander un suivi d’activité » a été mystérieusement activé au cours des dernières heures pour tous les utilisateurs qui n’ont pas pu l’activer.

Apple avait déjà expliqué que la fonction reste toujours désactivée dans ces cas :

Pour les utilisateurs ayant un compte enfant ou de moins de 18 ans, inscrivez-vous avec leur identifiant Apple

Si votre identifiant Apple est géré par un établissement d’enseignement ou utilise un profil de configuration qui limite le suivi

Si votre identifiant Apple a été créé au cours des trois derniers jours

Au-delà des trois situations listées ci-dessus, de nombreux utilisateurs n’ont toujours pas pu activer l’option, du moins jusqu’à aujourd’hui. On ne sait toujours pas ce qu’Apple a fait pour restaurer la bascule, mais il est probable qu’elle soit intervenue côté logiciel pour corriger le problème.

Et vous, avez-vous remarqué ce changement ?