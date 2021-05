Des témoins d’Apple et d’Epic se disputent sur le fait que les utilisateurs iOS sont aspirés par la plateforme et n’ont pas d’autre choix, comme les consoles de jeux et le Web.

Michael Cragg, président du cabinet de conseil économique Brattle Group, a témoigné en faveur d’Epic sur ce point jeudi. L’un de ses principaux arguments était que les autres versions de Fortnite ne remplacent pas le jeu iOS, allant à l’encontre de la position des témoins d’Apple, qui affirment que les utilisateurs du jeu ne sont pas enfermés dans l’écosystème Apple et peuvent choisir de jouer sur d’autres plates-formes.

« L’hypothèse des experts Apple est que le jeu multiplateforme est un moyen de créer une force disciplinaire pour l’App Store », a déclaré Cragg, ajoutant que « d’un point de vue pratique, cela ne se produit pas sur le marché ». Ensuite, Cragg a parlé des différences entre les jeux mobiles et consoles. En particulier, il a dit qu’ils ne sont pas interchangeables car les jeux mobiles sont plutôt une « expérience éphémère ». Au contraire, il a comparé les jeux sur console à un film hollywoodien. Les joueurs mobiles sur iOS, par exemple, passaient en moyenne 47 minutes par semaine à jouer à Fortnite. En revanche, ceux sur consoles ont passé en moyenne six ou sept heures.

L’économiste Loin Hitt de l’Université de Pennsylvanie a plutôt témoigné en faveur d’Apple, affirmant que la société n’avait pas de monopole sur le marché des jeux mobiles car les développeurs peuvent choisir de créer des jeux pour d’autres plateformes. Hitt a ensuite analysé certaines des données relatives aux joueurs Fortnite sur iOS. Par exemple, de tous les utilisateurs de jeux, seuls 10,2% ont utilisé iOS entre mars 2018 et juillet 2020. Les joueurs sur iOS ont représenté environ 13,2% des revenus de Fortnite, totalisant environ 745 millions de dollars sur un total de 5,63 milliards. Les données montrent également que 5,6% des joueurs Fortnite ont effectué des achats uniquement sur iOS, tandis que 2,8% ont effectué des achats sur iOS et d’autres plateformes. Environ 15,8% n’ont acheté que sur des plateformes non iOS et 75,9% n’ont effectué aucun achat.

Enfin, Hitt a ajouté que 88% des revenus générés par Fortnite sur iOS sont allés à d’autres plateformes après qu’Apple ait retiré le jeu de l’App Store, démontrant que « les consommateurs sont prêts et capables de passer d’une plate-forme à une autre ».