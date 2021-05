En 2019, Jony Ive a quitté Apple après plus de 20 ans pour créer sa propre société de design indépendante appelée LoveFrom. Depuis, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de lu, mais il a récemment donné une conférence au California College of the Arts.

Au cours de son discours, Jony Ive a reçu un doctorat honorifique et a partagé une série de phrases de motivation avec les diplômés. L’ancien designer Apple s’est notamment concentré sur les défis auxquels les étudiants ont été confrontés au cours de la dernière année en raison de la pandémie de COVID-19, se plaignant du manque de contact physique avec les collègues et les enseignants. Même s’il n’a jamais mentionné Apple dans son discours, il est toujours intéressant d’entendre Ive après des années de silence.

« Les opinions ne sont pas des idées, les opinions ne sont pas aussi importantes que les idées, les opinions ne sont que des opinions. Être curieux alimente notre désir d’apprendre et vouloir le faire est bien plus important que d’avoir raison. »

Le discours d’Ive était très motivant dans le ton et stimulant dans les sujets abordés. Réfléchissant à la signification de l’art et du design dans la culture contemporaine, citant les conséquences d’une imagination ardente et créative, il a également déclaré que « sans imagination, sans pensées profondément nouvelles et puissantes, notre pratique n’a aucun but », martelant le fait que l’unicité naît de l’imagination et de la créativité et que les designs innovants sont un moyen de défier l’ordinaire et le banal.

Lorsqu’il a quitté Apple en 2019, il a déclaré qu’il serait fortement impliqué dans des projets avec la société pendant « de très nombreuses années à venir ». Malgré cette promesse, on ne sait pas combien et quand Ive et Apple ont encore travaillé ensemble.