Une étude sur l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs a révélé que plus de 40% des moins de 13 ans en utilisent au moins un, malgré les limites imposées par les différentes plateformes sociales.

La recherche, qui comprenait TikTok, Facebook, Instagram et Snapchat, a également révélé qu’un tiers des mineurs ont vécu au moins une fois des interactions sexuelles en ligne, telles que des demandes ou la réception de photos nues. De plus, la plupart des mineurs bloquent simplement ceux qui envoient des messages inappropriés, plutôt que de les signaler à leurs parents.

En général, les jeunes utilisent bon nombre des mêmes plateformes qui sont populaires auprès des adultes, souvent malgré les restrictions d’âge mises en place par les entreprises. La plupart du temps, les moins de 13 ans sont attirés par les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, de générer du contenu et de créer une clientèle sans craindre d’être jugés.

Malgré cela et les nombreuses opportunités qu’Internet peut offrir même aux plus jeunes, près de la moitié des participants à l’enquête (48%) ont déclaré avoir été mis mal à l’aise, intimidés ou avoir eu des relations sexuelles en ligne. Celles-ci incluent l’envoi de messages explicites, des demandes ou l’envoi d’images de nu, la demande d’activation de la caméra pour un streaming nu ou sexuellement explicite, le partage de vidéos pornographiques. Dans ce contexte, les plateformes les plus dangereuses se sont avérées être Instagram et Snapchat.

Les experts conseillent d’avertir les enfants des risques qu’ils peuvent courir sur les réseaux sociaux et d’avertir immédiatement les parents ou leurs tuteurs lorsqu’ils reçoivent des messages sexuellement explicites. En outre, les plateformes devraient limiter l’accès aux moins de 13 ans, en utilisant des outils de blocage spéciaux qui empêchent le contact avec des adultes. Certaines plateformes comme Instagram et TikTok s’efforcent de trouver des mesures de prévention et de contrôle adéquates.