Lors de l’appel sur les résultats ce mardi, Unity Technologies a déclaré s’attendre à une perte de 30 millions de dollars en 2021 en raison des nouvelles règles de suivi des publicités d’Apple avec iOS 14.5.

La perte estimée de 30 millions de dollars des revenus totaux en 2021 provient du fait que de nombreux utilisateurs n’activeront pas le suivi des publicités dans les jeux utilisant Unity.

La plateforme génère des revenus des développeurs qui utilisent son moteur de jeu pour créer des titres tels que « Fall Guys: Ultimate Knockout », « Ori and the Will of the Wisps » et « Oddworld: Soulstorm ». Les abonnements représentent une part importante des revenus de l’entreprise, mais la publicité joue également un rôle important dans les bénéfices globaux. Au premier trimestre 2021, Unity a enregistré un chiffre d’affaires de 234,8 millions de dollars, en hausse de 41% d’une année sur l’autre.

Nous vous rappelons que la transparence du suivi des applications oblige les développeurs à demander et à recevoir l’autorisation de l’utilisateur individuel pour la surveillance de la publicité sur les nouvelles applications et les nouvelles mises à jour envoyées sur l’App Store. Depuis iOS 14.5, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, vous verrez un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi. Si vous ne donnez pas votre consentement, cette application spécifique ne pourra pas accéder à l’IDFA et donc pas vous proposer des publicités personnalisées. Les développeurs qui ne respectent pas cette règle peuvent être confrontés à la suppression de leur application de l’App Store.

Bien qu’Apple n’ait pas encore publié de statistiques officielles sur l’adoption d’ATT, une analyse récente de Flurry a révélé que seulement 4% des utilisateurs aux États-Unis autorisent l’accès à l’IDFA.