Apple a mis à jour son document d’assistance pour clarifier la manière dont un espace iCloud supplémentaire est ajouté lors de l’abonnement à Apple One au cas où l’utilisateur aurait deux identifiants Apple différents.

L’un des avantages du forfait Apple One est qu’il comprend un stockage iCloud supplémentaire en plus des 5 Go gratuits pour chaque utilisateur. Quel que soit le forfait que vous choisissez, le stockage est ajouté à iCloud pour votre identifiant Apple. Pour la plupart des utilisateurs, avec un seul identifiant Apple, il n’y avait aucun problème à cet égard. Cependant, il semble que les utilisateurs qui ont accumulé plus d’un identifiant Apple aient eu des problèmes.

Apple One : Fonctionnement de l’espace iCloud supplémentaire

Il est clair que si vous vous inscrivez à Apple One avec un identifiant Apple particulier, ce dernier se verra attribuer l’espace de stockage iCloud supplémentaire. Pour ceux qui ont plus d’un identifiant Apple, la société donne la possibilité de choisir l’identifiant à utiliser pour l’espace iCloud supplémentaire. Cette dernière étape n’a probablement pas été claire pour plusieurs utilisateurs, qui ont envoyé de nombreuses demandes d’assistance à Apple.

Pour cette raison, Apple a mis à jour son document d’assistance :

« Si vous disposez d’un seul identifiant Apple, tous les services Apple One s’appliquent automatiquement à ce compte. Si vous utilisez des identifiants Apple différents pour iCloud et vos abonnements multimédias, votre abonnement à Apple One est associé à l’identifiant Apple que vous employez avec ces mêmes abonnements. Cependant, vous pouvez associer l’espace de stockage iCloud inclus avec votre abonnement à Apple One à l’identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud.

Si vous payez déjà un forfait de stockage iCloud et que vous associez l’espace de stockage iCloud inclus avec votre abonnement à One à l’identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud, cet espace de stockage remplace votre forfait de stockage actuel. Ce dernier sera annulé et vous recevrez un remboursement au prorata. »

Cette clarification sur le stockage iCloud intervient alors qu’Apple a également annoncé un changement à venir. À partir de mai 2022, l’ancien système de synchronisation des documents et des données iCloud prendra fin et toutes les données seront visibles dans iCloud Drive via l’application Fichiers.