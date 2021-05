Apple a publié une nouvelle vidéo dans le cadre de sa campagne publicitaire « Shot on iPhone » visant à célébrer le printemps.

La nouvelle vidéo, d’une durée d’un peu plus de trois minutes, intitulée « Full Bloom », a été entièrement tournée avec l’iPhone 12 par Donghoon J. et James T. d’Incite et vise à célébrer les couleurs, la vie et la croissance printanière avec l’iPhone 12.

La chanson jouée est « Two queens in a king sized bed » de Girl in Red.

Cette nouvelle vidéo « Shot on iPhone » fait suite à l’annonce récente de la nouvelle couleur mauve de l’iPhone 12 et 12 mini, dédiée au printemps.