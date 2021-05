En attendant l’annonce officielle d’Apple cet automne, le designer Antonio de Rosa a imaginé le futur iPhone 13 Borderless, assez futuriste. Bien entendu, ce concept est très loin de ce qu’Apple présentera dans les mois à venir mais rien ne nous empêche de rêver.

Parlons de cette face avant qui est complètement occupé par ce qui est défini comme « Liquid Retina Waterfall Screen ». Le panneau, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, occupe toute la surface, en plus d’être incurvé sur les quatre côtés. Bien évidemment, on peut dire adieu à tous les boutons physiques, remplacées par des touches tactiles, et surtout adieu à l’encoche.

La double caméra frontale et Face ID 2.0 sont placées sous l’écran, une technologie qui est malheureusement encore loin d’être parfaite. De plus, nous trouverons également un capteur Touch ID sous l’écran, dont on a souvent entendu parlé dans les rumeurs.

En revanche, il n’y a pas de grands changements à l’arrière par rapport à la génération actuelle, mais il existe tout de même quelques différences. Tout d’abord, on retrouve quatre capteurs, tous de la même taille, positionnés à l’intérieur du module photo de forme carrée. De plus, un double système LiDAR est positionné parmi eux. La finition arrière est plutôt originale, mais loin de celle actuellement utilisée par Apple. Les couleurs hypothétiques sont au nombre de cinq : blanc, fuchsia/violet, noir/vert, jaune et rouge.

En plus de n’avoir aucun bouton physique, l’appareil manque également de ports. La charge s’effectue via un système de charge sans fil puissant et rapide. Et bien sûr, Antonio n’a pas manqué l’occasion d’intégrer la puce M1, qui a récemment fait ses débuts sur les derniers iPad Pro 2021.

C’est sûrement un concept vraiment intéressant, que nous pourrions peut-être voir partiellement réalisé avec le futur iPhone 14. Vous pouvez jeter un œil au concept complet de l’iPhone 13 Borderless dans la vidéo ci-dessous :