Apple TV+ a remporté les droits du film de science-fiction « Finch » avec Tom Hanks, qui sera disponible en avant-première sur le service de streaming plus tard cette année.

Comme le rapporte Deadline, il y avait plusieurs prétendants pour ce film, mais à la fin, Apple a proposé l’offre la plus alléchante. D’après les rumeurs, Finch serait déjà sur la voie de plusieurs nominations aux Oscars.

Le film tourne autour de l’histoire d’un homme, d’un robot et d’un chien qui forment une famille improbable. Tom Hanks incarne Finch, un ingénieur robotique qui a vécu dans un bunker souterrain pendant une décennie après avoir été parmi les rares survivants d’un cataclysme solaire qui a transformé le monde en terrain vague.

Finch crée un robot, joué par l’acteur de « Get Out » Caleb Landry Jones, pour veiller sur son chien Goodyear quand il ne peut plus le faire. Les trois se lancent dans un périlleux voyage dans l’Ouest américain désolé, tandis que Finch découvre la joie de se sentir à nouveau vivant.

La réalisation a été confiée à Miguel Sapochnik, connu pour avoir réalisé certains des meilleurs épisodes de Game of Thrones.