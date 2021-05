Facebook envisage d’ajouter de nouveaux écrans à la fois à son application principale et à Instagram dans le but de persuader les utilisateurs d’activer le suivi à des fins publicitaires.

Suite à l’introduction de l’application Tracking Transparency avec iOS 14.5, les applications doivent désormais demander l’autorisation de l’utilisateur afin de commencer le suivi à des fins publicitaires. Facebook fonde une grande partie de son activité sur des publicités personnalisées, c’est pourquoi il met tout en œuvre pour inciter les utilisateurs à cliquer sur « Autoriser ».

En ce moment, Facebook teste un nouvel écran à afficher avant la demande réelle, à la fois dans l’application Facebook et sur Instagram. Le texte explique que la version iOS des deux applications « nous oblige à demander l’autorisation de surveiller certaines données de cet appareil et d’améliorer les publicités personnalisées. Découvrez comment nous limitons l’utilisation de ces informations si vous n’activez pas ce paramètre ». De là, vous pouvez ouvrir un lien qui explique en détail comment les utilisateurs sont suivis sur Facebook et Instagram.

L’écran continue avec plus de détails : « Nous utilisons les informations sur votre activité reçues d’autres applications et sites Web pour: vous montrer des publicités plus personnalisées, aider à garder Facebook gratuit [et] aider les entreprises qui comptent sur les publicités pour atteindre leurs clients.» L’écran se termine alors par un bouton « Continuer », vraisemblablement configuré pour appeler la boîte de dialogue d’autorisation ATT.

L’aspect intéressant de cet avis est l’utilisation de l’expression « Aidez à garder Facebook gratuit », car cela implique que Facebook peut activer un système payant à l’avenir. Malgré cette phrase, l’écran de pré-avertissement suit toutes les directives requises par Apple.