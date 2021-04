Apple n’a pas mentionné l’intégration de « Find My » pour la nouvelle télécommande Siri disponible pour la nouvelle Apple TV 4K et pour les modèles précédents. Pourtant, certaines réponses de Siri suggèrent que la société travaille probablement sur cette fonctionnalité ou a au moins envisagé cela hypothèse.

Si vous demandez à Siri « Trouver ma télécommande Siri » ou « Trouver ma télécommande Apple TV », l’assistant virtuel répondra avec la phrase suivante : « Vous n’êtes pas connecté à votre compte iCloud avec une télécommande Siri ». Comme l’a découvert 9to5Mac, si vous essayez de faire des demandes similaires pour d’autres produits intégrés à Find My comme l’AirTag, la réponse sera comme « Vous n’avez aucun élément défini dans l’application Find My ».

La réponse concernant la télécommande Siri est limitée à iOS 14.5 et n’apparaît pas sur les anciennes versions du système d’exploitation. Pour le moment, il n’est pas possible d’utiliser la fonction « Find my » pour trouver la télécommande Siri perdue, mais cet indice est de bon augure pour l’avenir. Cependant, nous ne pouvons pas exclure qu’il ne s’agisse que d’une réponse standard ou qu’Apple ait simplement commencé à travailler sur cette fonctionnalité, puis l’a abandonnée. La télécommande n’a pas non plus de puce U1 comme l’AirTag pour une localisation précise.

Pour rappel, la nouvelle télécommande d’Apple, compatible avec Apple TV 4K et Apple TV HD, est vendue au prix de 65 €.