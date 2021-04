La prochaine mise à jour majeure pour Windows 10 prévue pour plus tard cette année comprendra une prise en charge améliorée des AirPods et d’autres écouteurs Bluetooth.

Dans un article de blog officiel, Microsoft explique qu’il envisage d’ajouter la prise en charge de l’AAC (Advanced Audio Coding) aux appareils audio Bluetooth connectés afin d’améliorer la qualité audio pour les utilisateurs qui utilisent des AirPods, iTunes et Apple Music, par exemple. Actuellement, Windows 10 ne prend en charge que les codecs SBS et aptX pour les appareils Bluetooth.

« Profitez d’un streaming audio de qualité supérieure sans fil sur des écouteurs et des haut-parleurs Bluetooth avec codec AAC. Abréviation de Advanced Audio Codec, l’AAC est un codec avec perte qui offre un streaming audio de haute qualité dans des fichiers plus petits, idéal pour écouter de la musique en ligne. »

En plus de la prise en charge AAC, la mise à jour de Windows 10 facilitera la sélection de casques, haut-parleurs et casques Bluetooth dans la barre Windows :

« Il ne sera plus nécessaire de cliquer sur plusieurs points de terminaison audio pour que la voix et le microphone du casque Bluetooth fonctionnent correctement. Nous n’exposerons qu’un seul point de terminaison audio dans l’interface utilisateur et passerons automatiquement au bon pour vous pour une expérience transparente. Écoutez-vous Spotify et devez-vous ensuite rejoindre un appel Teams ? Vous pouvez également contrôler directement le volume du casque. »

Les nouvelles fonctionnalités, accompagnées de corrections de bugs et d’améliorations des performances du système d’exploitation, seront disponibles pour tous les utilisateurs de Windows 10 d’ici la fin de l’année. Les membres du programme Windows Insider peuvent télécharger une version bêta avec les nouveaux ajouts grâce à la Preview Build 21370.