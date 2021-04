Les nouvelles données sur le marché des smartphones pour les trois premiers mois de l’année confirment les ventes exceptionnelles d’iPhone.

Les expéditions de smartphones dans le monde ont augmenté de 27% au premier trimestre 2021 selon les dernières données partagées par Canalys, pour un total de 347 millions d’unités. Il n’est pas possible de faire une comparaison avec les données partagées par Apple hier, car Canalys parle d’unités vendues, tandis que la firme californienne publie les revenus générés par les iPhone. Par « expéditions », nous entendons les appareils expédiés aux revendeurs avant d’être vendus aux clients finaux, mais généralement les chiffres coïncident, bien qu’avec un peu de retard.

Les données montrent qu’Apple a expédié 52,4 millions d’iPhone au premier trimestre 2021, en hausse de 41% sur un an. Samsung confirme sa première place, avec 76,5 millions de smartphones livrés et une croissance de 28%. Excellentes performances de Xiaomi et Oppo, qui se positionnent respectivement à la troisième et quatrième place. L’iPhone 12 est le smartphone Apple le plus populaire, suivi de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max.

« Le COVID-19 est toujours un aspect important à considérer, mais ce n’est plus le principal goulot d’étranglement », a déclaré l’un des analystes de Canalys. « La fourniture de composants critiques, tels que les processeurs, est rapidement devenue une préoccupation majeure et entravera les expéditions de smartphones au cours des prochains trimestres et poussera les marques mondiales à repenser leurs stratégies à travers le monde. Certaines marques, par exemple, ont réduit les expéditions d’appareils vers l’Inde, un pays au milieu de la nouvelle vague de COVID-19, et concentrent plutôt leurs efforts sur la récupération de régions, telles que l’Europe. Et tandis que les lacunes persistent, la situation donnera aux grandes entreprises un avantage unique, car les marques mondiales ont plus de pouvoir pour négocier l’allocation des composants. Cela exercera une pression supplémentaire sur les petites marques et pourrait forcer beaucoup à suivre LG en quittant le marché des smartphones ».