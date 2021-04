Lors de la conférence financière d’hier, Tim Cook a partagé quelques détails sur les ventes de l’iPhone 12.

Le PDG d’Apple a confirmé que l’iPhone 12 était à nouveau le smartphone le plus vendu de l’entreprise, ajoutant que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max avaient également enregistré d’excellents chiffres au cours des trois premiers mois de l’année. Tim Cook n’a pas évoqué l’iPhone 12 mini, dont les ventes continuent apparemment de décevoir.

« L’iPhone 12‌ est le plus populaire de la gamme 2020. Nous avons eu des ventes très élevées de Pro et Pro Max et les revenus sont une conséquence de cette croissance. »

Malgré les faibles ventes du modèle mini, Apple travaille également sur l’iPhone 13 mini qui sortira à l’automne.