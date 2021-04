Après Apple, Spotify a également annoncé une nouvelle plateforme de podcast proposant des abonnements payants.

Comme le rapporte Variety, le service commencera à se déployer aux États-Unis à partir d’aujourd’hui, puis se développera dans le monde entier dans les mois à venir. La nouvelle plate-forme de Spotify sera disponible via le partenaire commercial Anchor, et les créateurs pourront marquer les épisodes de leur choix comme disponibles uniquement pour les abonnés. Actuellement, Spotify n’a pas de frais et tous les paiements iront à des créateurs individuels, à l’exclusion des frais de transaction de paiement. À partir de 2023, Spotify prévoit d’introduire des frais de 5%.

Les podcasteurs pourront choisir parmi trois niveaux de tarification différents pour leurs abonnements : 2,99 $, 4,99 $ ou 7,99 $ par mois. Actuellement, le déploiement de l’abonnement est limité à 12 podcasteurs indépendants sur Spotify, mais sera bientôt déployé auprès d’un plus grand nombre de créateurs.

Tous les nouveaux contenus réservés aux abonnés seront entièrement consultables dans Spotify comme d’autres podcasts, mais seront marqués d’une icône de verrouillage sur le bouton de lecture jusqu’à ce que les auditeurs paient pour s’abonner au podcast.

La version Apple des podcasts avec abonnement ne fera ses débuts qu’en mai, elle fonctionne de la même manière, mais la société fournit 30% de commissions pour la première année et 15% pour la deuxième année d’abonnement.