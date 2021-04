Microsoft a publié une nouvelle publicité pour annoncer le nouveau Microsoft Surface Laptop 4, en le comparant au MacBook Air d’Apple.

Dans la publicité, un utilisateur de Windows montre son nouvel ordinateur portable Microsoft à sa sœur et ils le comparent tous les deux ironiquement à un MacBook Air‌. Ils vont de l’absence d’écran tactile sur le MacBook Air‌ à une description des ports du Surface Laptop 4, qui dispose de l’USB-C et de l’USB-A, suggérant la nécessité d’un dongle sur le MacBook.

Le nouveau Surface Laptop 4 dispose d’un écran 13,5 pouces et d’une puce AMD Ryzen 5 ou Intel selon la configuration, tandis que le MacBook Air utilise la puce M1. Le manque de ports supplémentaires ne semble plus être un problème avec le futur MacBook Pro, qui devrait également être équipé d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD en plus des ports USB-C déjà présents.

Depuis janvier dernier, Microsoft a publié plusieurs publicités comparant ses appareils à ceux d’Apple. Par exemple, la société a comparé la Surface Pro 7 avec le ‌MacBook Air et l’iPad Pro. C’est l’une des premières à se concentrer sur le Surface Laptop 4, un ordinateur portable à écran tactile ultra-fin qui se positionne également comme un rival du ‌MacBook Air‌, même en termes de prix.