Selon un nouveau rapport, les travaux sur le futur Apple Glass prendraient du retard. Les tests sur le deuxième prototype n’ont pas encore commencé, contrairement aux attentes des fournisseurs partenaires qui attendaient le démarrage des tests au premier trimestre de cette année.

Selon un rapport DigiTimes de janvier, Apple était sur le point d’entrer dans la deuxième phase du développement des Apple Glass, dans le but de réduire le poids de l’appareil et d’améliorer la durée de vie de la batterie. En effet, il a suggéré le démarrage de la production en série dès le premier trimestre de 2022. Cependant, quelque chose ne s’est probablement pas déroulé comme prévu. Un nouveau rapport indique que les tests P2 n’ont pas encore commencé, de sorte que la possibilité d’une production en volume au premier trimestre de 2022 est quelque peu improbable.

Après le test P2, le prototype devrait toujours réussir le test P3, suivi de 2-3 autres étapes de tests techniques avant d’avoir la chance de passer à la production en série. Compte tenu de la situation actuelle (COVID-19), il est clair que l’estimation précédente pour le premier trimestre de 2022 devient presque utopique.

Si nous revenons à un rapport Bloomberg daté de janvier 2021, les futures lunettes AR d’Apple n’étaient attendues que « dans plusieurs années » et ce n’était peut-être pas tout à fait faux. En bref, on ne verra certainement rien dans le courant de 2021, comme le confirme largement l’analyste Ming-Chi Kuo, qui a toujours dit que l’appareil arriverait sur le marché au plus tôt en 2022, pour être optimiste.

De plus, Apple travaille également sur un appareil AR/VR, qui devrait voir la lumière avant les Apple Glass. Dans ce cas également, on parle d’une sortie en 2022, il y aura donc encore une attente.