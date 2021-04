L’Apple Park, inauguré en 2017, n’est pas ouvert au public, nous ne connaissons donc pas parfaitement toute sa structure. Heureusement, nous pouvons maintenant en apprendre davantage grâce à une application interne baptisée « Apple Park Tour » et que la société a créée pour les nouveaux employés.

Un utilisateur de Twitter, Andrey, a partagé des images de cette application interne sur son profil et a également révélé plus de détails à 9to5Mac.

A quick walkthrough of Tour Apple Park app pic.twitter.com/KSZRzNpQhw — andrey (@YRH04E) April 22, 2021

L’application « Tour Apple Park » a été développée pour servir de guide aux nouveaux employés et les inciter également à se promener dans le parc et à découvrir les environs. Il s’agit d’une application privée, accessible uniquement si vous êtes un employé Apple. À l’intérieur de l’application, il y a une série de cartes avec des itinéraires suggérés pour faire une promenade sur le campus, qui comprend des points tels que le « Fitness Center », la cafétéria « Caffè Macs » et le célèbre « Steve Jobs Theatre« .

Apple a également créé des illustrations montrant la flore de l’Apple Park, comme les oliviers, les vergers et plus encore. Il y a aussi la possibilité de faire des promenades avec un guide audio, qui raconte en détails la construction d’Apple Park. L’audio mentionne également des détails sur la façon dont Steve Jobs a envisagé la création d’Apple Park.