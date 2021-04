Apple a commencé à tester les nouvelles cartes d’Apple Plans en Espagne et au Portugal, après les premiers tests déjà réalisés dans d’autres pays.

L’expérience Apple Plans renouvelée offre des vues plus détaillées des rues, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et d’autres lieux, ainsi qu’une navigation plus rapide et plus précise. Les cartes mises à jour ont déjà été activées aux États-Unis fin 2018, suivis du Royaume-Uni et de l’Irlande en octobre 2020 et du Canada en décembre 2020.

Apple s’efforce également d’apporter des avis natifs à Apple Plans, permettant aux utilisateurs d’évaluer les lieux d’intérêt (tels que les musées, les attractions et les entreprises) et de télécharger des photos des lieux qu’ils visitent. De cette manière, Apple pourra proposer son propre système de notation interne afin de pouvoir rompre avec Yelp et TripAdvisor.