Oubliez Social Blade, car YouTube Studio a enfin ajouté un compteur d’abonnés en temps réel pour votre chaîne, ce qui signifie que les services tiers ne seront peut-être plus nécessaires à l’avenir.

YouTube Studio n’a jamais été doté d’un tableau de bord live du nombre d’abonnés. Au lieu de cela, vous pouviez simplement voir cette valeur au moment du chargement de la page dans le back-end de la plateforme de partage de vidéos.

C’est pourquoi un grand nombre de platesformes tierces existent pour que vous puissiez voir combien de personnes sont abonnées à une chaîne YouTube en temps réel. Des services comme Social Blade se mettent à jour chaque seconde, mais même avec cette vérification constante, les résultats peuvent être parfois imprécis ou même retardés.

Ces derniers jours, le tableau de bord principal de YouTube Studio sur le Web a vu arriver un compteur d’abonnés en temps réel dans l’onglet « Analytics ». Vous le verrez normalement en haut à droite de votre écran. Cette nouvelle option se trouve juste en dessous du nombre total d’abonnés, et un clic sur le texte « Voir le compteur en temps réel » fera apparaître une nouvelle fenêtre.

On ne sait pas exactement à quelle fréquence le comptage est actualisé. Cependant, alors que les autres services ne proposent qu’une « estimation » et une approximation, le nombre d’abonnés de YouTube en temps réel est lui exact. Peut-être est-il simplement lent à se rafraîchir…

Vous pouvez même voir l’historique du nombre d’abonnés YouTube grâce à un graphique situé en dessous, qui peut être ajusté allant des sept derniers jours jusqu’à la naissance de votre chaîne. Cela reprend simplement les données du tableau de bord principal des créateurs, mais organise d’une meilleure façon.

On ne sait pas encore si le nombre d’abonnés en temps réel de YouTube est disponible pour tous les comptes et dans le monde entier. Cette fonctionnalité est également limitée à la version de bureau de Creator Studio et n’est pas disponible dans l’application mobile YT Studio.

Il serait intéressant dans un deuxième temps de voir YouTube ajouter le nombre de vues de toutes les vidéos d’une chaîne en temps réel, ce qui pourrait faire penser à acheter des vues Youtube pour certains petits malins qui aiment se faire mousser !