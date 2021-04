Selon les analystes de Wedbush, Apple pourrait présenter de nouveaux iPad, iPad mini et iPad Pro lors de l’événement Spring Loaded de demain.

Les analystes affirment qu’en plus de la mise à jour attendue de la gamme iPad Pro, Apple dévoilera également de nouveaux iPad et iPad mini d’entrée de gamme. Daniel Ives est convaincu que c’est le moment idéal pour mettre à jour la grande majorité de la gamme iPad, car plus de la moitié des clients iPad attendent de nouveaux modèles et n’ont acheté aucune tablette l’année dernière.

« En prenant du recul, Apple a constaté une croissance significative de l’iPad, en hausse de 40% d’une année sur l’autre au cours des derniers trimestres, car de plus en plus d’employés et d’étudiants ont utilisé l’iPad pour travailler et étudier à domicile. Nous estimons que seuls 40% des utilisateurs d’iPad ont fait une mise à jour l’année dernière, juste pour attendre les nouveaux modèles. »

On parle aussi de services et du futur immédiat de l’entreprise :

« Nous pensons qu’Apple entre dans une période de forte croissance tirée par son activité de services, qui a de nouveau connu une augmentation importante au cours du trimestre de mars. Nous attribuons une fourchette de valorisation de 1,3 billion de dollars au secteur des services sur une base SOTP étant donné l’importance croissante de cette source de revenus qui reçoit l’appréciation des investisseurs alors qu’Apple monétise davantage sa base d’installation. Bien que la pénurie de puces durera encore des mois, nous pensons qu’Apple a une voie de croissance devant elle, tirée par son super cycle iPhone et le lancement de nouveaux produits dans son écosystème matériel. »

En plus des nouveaux iPad, Apple devrait également dévoiler les AirTags et, peut-être, de nouveaux iMac et de nouveaux AirPods lors de l’événement de demain.