Après une longue attente, SaGa Frontier Remastered arrive enfin sur l’App Store dans une nouvelle et délicieuse version, revisitée et adaptée pour la plateforme mobile.

Le classique PlayStation bien-aimé de Square Enix arrive enfin en Europe pour les consoles et les plates-formes mobiles avec de nombreux nouveaux contenus et améliorations, notamment des graphismes améliorés, de nouveaux événements, un nouveau protagoniste jouable et bien plus encore. Le titre a été révisé sous la supervision d’Akitoshi Kawazu et Hiroyuki Miura, avec des dessins de Tomomi Kobayashi pour un résultat final qui rend vraiment justice au titre original lancé en 1998. SaGa Frontier Remastered apporte un contenu précédemment coupé, y compris le scénario Fuse principal et plusieurs nouveaux événements pour Asellus. SaGa Frontier Remastered fait partie de la franchise SaGa qui comprend jusqu’à présent des versions occidentales suivantes : Romancing SaGa 2, Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS et Romancing SaGa Re;univers.

Ce titre est disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch et nécessite iOS 13 et versions ultérieures. Il faudra débourser 27,99 euros, un prix très élevé par rapport aux standards de l’App Store mais en ligne avec les autres titres de Square Enix.

