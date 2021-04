La version 2.21.71 de WhatsApp améliore les aperçus vidéo et photo, et ajout également de nouvelles fonctionnalités concernant les messages éphémères.

Après la mise à jour de WhatsApp, vous verrez des aperçus d’images et de vidéos plus grands qu’auparavant, à la fois dans le chat privé et en groupe. Auparavant, lorsqu’un utilisateur envoyait une photo sur WhatsApp, l’image apparaissait carrée, alors qu’elle est maintenant plus grande et de forme rectangulaire. Il s’agit d’une amélioration très utile, qui vous permet d’avoir immédiatement une idée du type d’image ou de vidéo reçue sans avoir à les ouvrir.

Un autre changement introduit avec la version 2.21.71 est la possibilité pour tous les participants d’un groupe de modifier l’option Messages éphémères par défaut. Les administrateurs gardent le contrôle grâce à la possibilité de modifier le paramètre « Modifier les informations du groupe ». Avec cette fonction, les messages disparaissent au bout de sept jours s’ils sont envoyés dans un chat dans lequel la disparition des messages est activée.

