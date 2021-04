Adobe a publié le rapport Emoji Diversity and Inclusion qui suit ce que les utilisateurs pensent de la représentation des personnages à travers les emojis.

Selon le rapport, 83% des personnes interrogées ont déclaré que les personnages emoji devraient continuer sur cette voie pour une représentation plus inclusive. Près de la moitié pensent que leur identité est reflétée de manière adéquate dans les personnages emoji actuels. À l’inverse, seulement 37% des utilisateurs handicapés ont déclaré se sentir représentés.

L’enquête a également révélé que la plupart des utilisateurs estiment que les personnages sont un outil de communication important pour « créer l’unité, le respect et la compréhension les uns des autres ».

En ce qui concerne les solutions, 78% des répondants estiment que davantage d’options de personnalisation pourraient combler les lacunes liées à l’inclusion. Ces options peuvent inclure d’autres styles et couleurs de cheveux, des accessoires, des types de corps sélectionnables et des options de couleur des yeux.

Adobe a également confirmé son partenariat avec Emojination pour « continuer à soutenir le développement de nouvelles propositions d’emojis qui couvrent davantage de représentation mondiale et diversifiée à travers des projections de documentaires, des événements communautaires, des ateliers et plus encore ».

Pour sa part, Apple n’a cessé d’augmenter la diversité de ses emojis depuis 2015. En plus des caractères emoji représentant un plus large éventail d’ethnies, Apple a également inclus des mises à jour qui introduisent des options pour représenter différentes relations et identités de genre.