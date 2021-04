Voila une affaire plutôt hors du commun. Un iPhone 11 Pro avec le logo Apple mal imprimé s’est vendu 2700 $ à un collectionneur.

Les images de cet iPhone 11 Pro montrent le logo Apple positionné différemment de la normale, car la pomme mordue est décentrée vers la droite et légèrement inclinée dans le sens antihoraire. Apparemment, il s’agit d’un modèle très rare, résultat d’une éventuelle erreur d’impression lors de l’assemblage de l’appareil.

Habituellement, ces « mauvais » composants sont jetés et détruits, mais il semble que ce modèle spécifique ait échappé au contrôle et mis sur le marché. Il est donc possible qu’il s’agisse d’une erreur de production causée par un mauvais positionnement de la machine lors de l’impression du logo.

Le tweet original indique que ces erreurs d’impression se produisent une fois sur cent millions, car l’appareil a réussi à passer même les processus de contrôle rigoureux mis en œuvre par Apple. Selon le tweet, cet iPhone se vendrait 2700 $.