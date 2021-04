Mark Gurman de Bloomberg a révélé qu’Apple travaillait sur une nouvelle Apple TV qui comprend également un haut-parleur HomePod et une caméra FaceTime pour les appels vidéo via une télévision connectée.

Selon les dernières rumeurs, Apple travaille sur un produit qui combinerait un décodeur Apple TV‌ avec un haut-parleur ‌HomePod. De plus, l’appareil doit inclure une caméra FaceTime pour passer des appels vidéo via un téléviseur connecté. Les autres fonctionnalités de l’appareil incluraient les fonctions standard de l’Apple TV‌, en plus de l’utilisation normale d’un haut-parleur intelligent comme la lecture de musique et l’utilisation de l’assistant Siri.

L’année dernière, Apple a rejoint ses équipes d’ingénierie pour « HomePod » et « Apple TV », faisant allusion à l’arrivée future d’un appareil capable d’intégrer le meilleur des deux mondes. Selon le rapport d’aujourd’hui, cependant, le développement du produit en est encore à ses débuts, de sorte qu’il ne devrait pas être lancé prochainement. Malgré l’arrivée future de ce produit, la société de Cupertino travaille également sur une version mise à jour de l’Apple TV qui devrait voir le jour courant 2021. Parmi les principales caractéristiques, on retrouvera une nouvelle télécommande, un processeur plus rapide et un une plus grande capacité de stockage.

Enfin, le rapport indique également qu’Apple travaille sur un futur HomePod‌ avec un iPad connecté via un bras robotisé, capable de suivre les utilisateurs dans une pièce lors d’appels vidéo. C’est un concept pas très éloigné de celui du récent Echo Show 10 d’Amazon. Ce serait une tentative de la part de la société d’essayer de concurrencer Amazon, qui, avec sa ligne Echo, a presque monopolisé le marché.