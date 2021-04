Les données d’environ 1,3 million d’utilisateurs du Clubhouse ont été publiées sur un forum de hackers, mais les développeurs de l’application affirment que la plate-forme n’a pas été piratée et que les données ne comprennent que des informations accessibles au public.

La base de données SQL comprend de nombreux détails sur environ 1,3 million d’utilisateurs du Clubhouse : identifiant de compte, nom d’utilisateur, identifiant Twitter et Instagram, nombre d’abonnés, date de création du compte et noms des utilisateurs invités par l’application.

Comme l’ont dit les développeurs de l’application, la plupart de ces informations sont accessibles au public et les données sensibles telles que les mots de passe ou les adresses e-mail n’ont pas été compromises. C’est précisément pour cette raison que Clubhouse a défini les rapports sur cette violation présumée comme « trompeurs et faux ». Les développeurs ont insisté sur le fait que la plate-forme n’a pas été piratée ou compromise et que les données concernent « toutes les informations du profil public de notre application, auxquelles tout le monde peut accéder via l’application ou notre API ».

Pour le moment, il ne semble donc pas y avoir de raison de parler d’une véritable violation de données sensibles.