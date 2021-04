Après une longue attente, GWENT: The Witcher Card Game est enfin arrivé également sur Mac, limitant cependant sa compatibilité aux Mac uniquement avec le SoC M1.

Directement issu de la saga de The Witcher, ce titre dédié à GWENT, le jeu de cartes bien connu des joueurs de la saga, arrive également sur Mac. GWENT est un jeu de cartes gratuit de choix et de conséquences, où la compétence, et non la chance, est votre arme la plus puissante. Vous devrez vous battre dans des duels multijoueurs dynamiques dans différents modes, y compris des matchs classés, des matchs amicaux et des batailles de draft.

Le jeu n’est compatible qu’avec les Mac M1, c’est pourquoi il est facile de penser qu’il ne s’agit que d’un simple portage de la version iOS. Cette nouvelle ne peut que laisser un goût amer aux propriétaires de Mac Intel, qui pourraient ainsi voir leurs appareils se diriger vers une obsolescence plus rapide.

Le titre est disponible gratuitement sur le Mac App Store et prend en charge les fonctionnalités de lecture croisée pour jouer à la fois aux versions mobiles et aux autres versions disponibles sur PC. Pour célébrer cette nouvelle version, la boutique en jeu de GWENT a été mise à jour avec des offres spéciales pour macOS et iOS uniquement. L’Epic Starter Pack comprend 35 barils premium au total : 5 pour chacune des extensions de GWENT et 5 barils epic premium. Réduites de 30%, les offres resteront valables jusqu’au 22 avril.

GWENT: The Witcher Card Game – GRATUIT