En janvier 2021, les iPhone ont capturé six des dix premières positions parmi les smartphones les plus vendus dans le monde.

Counterpoint Research indique qu’un tiers des ventes de la gamme iPhone 12 ont eu lieu aux États-Unis. À l’échelle mondiale, l’iPhone 12 représente 6% des ventes, suivi de l’iPhone 12 Pro Max à 5% et de l’iPhone 12 Pro à 4%. Il convient de noter les performances décevantes de l’iPhone 12 mini, qui sont pires que l’iPhone 11 et divers smartphones concurrents. Le premier appareil Android est le Redmi 9A, avec 2% des ventes mondiales.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max représentaient 71% de toutes les ventes de smartphones Apple en janvier. Les chercheurs affirment que la gamme iPhone 12 continue d’attirer de nombreux utilisateurs grâce à la connectivité 5G, aux promotions des opérateurs et aux améliorations matérielles par rapport à la génération précédente. Les modèles plus anciens tels que l’iPhone 11 et l’iPhone SE 2020 font également partie du Top 10.

Bonne nouvelle aussi pour Samsung qui avec la promotion de ses modèles économiques de la série A a rencontré un réel succès, avec deux appareils présents dans le classement.