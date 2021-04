Avis aux joueurs de PUBG MOBILE, Tencent vous invite à reprendre les armes dans la toute nouvelle carte KARAKIN désormais disponible.

Pour l’occasion, le studio a intégré de toutes nouvelles mécaniques de jeu et de nouvelles armes promettant des actions explosives sur cette partie aride de la côte rocheuse. « Cette carte dense et pleine de tension intègre également le nouveau lance-roquettes dévastateur Panzerfaust et des bombes collantes. L’arsenal est complété avec le nouveau mode Démolition et ses mécanismes de pénétration des balles dans les murs minces, permettant aux joueurs de détruire des zones entières de la carte ce qui ajoute un nouvel aspect stratégique passionnant au jeu. »

Combinant la tension de Miramar avec le gameplay rapide de Sanhok, Karakin est une carte compacte et palpitante pour 64 joueurs qui offre des défis constants aux fans de PUBG MOBILE. Elle offre une grande variété de zones pour mener des combats, ainsi que de nombreuses zones secrètes à découvrir. Les joueurs vont vivre des batailles au fusil à longue portée dans les montagnes, des combats stratégiques dans les villes, et des fusillades intenses dans les souterrains sombres. La nouvelle Zone de Démolition ajoute également un nouvel aspect très excitant au gameplay. Représenté par une zone violette sur la carte, ce mécanisme permet de démolir des bâtiments entiers en temps réel, poussant les joueurs à se mettre à découvert.

Pour la première fois dans PUBG MOBILE, les murs les plus minces placés dans certains endroits de Karakin peuvent être traversés par des balles. Cela améliore considérablement l’expérience de combat en intérieur. Les nouvelles armes Panzerfaust et Sticky Bomb sont conçues pour tirer pleinement parti de ces nouvelles mécaniques, ce qui signifie qu’aucune partie ne sera jamais la même.

Principales fonctionnalités de la carte Karakin :

Nouvelle fonction : Demolition Zone – Si vous vous trouvez dans une zone violette sur la mini-carte lorsque l’alarme retentit, commencez à courir ! La zone de démolition provoque des dégâts aléatoires sur les bâtiments, et peut finalement les détruire ainsi que tout ce qui se trouve à l’intérieur.

Nouvelle fonction – Thin Wall Bullet Penetration – Les balles pénétrantes ont été ajoutées pour les murs les plus minces de Karakin, ajoutant un nouvel aspect stratégique au jeu et un danger pour les joueurs qui se cachent derrière des murs endommagés.

Nouvelle arme jetable : The Sticky Bomb – ces objets jetables collants adhèrent aux murs et peuvent les faire exploser, créant des bâtiments détruits offrant de nouveaux angles de tir et points de brèche, ce qui signifie que les joueurs peuvent faire preuve de créativité lorsqu’ils attaquent des bâtiments. Les Sticky Bombs sont également la clé pour trouver des espaces cachés dans Karakin.

Nouvelle arme à feu : Le Panzerfaust – Cette arme à usage unique apparaît de façon aléatoire et qui est larguée lors des largages aériens à Karakin. Le Panzerfaust déploie des roquettes qui explosent à l’impact, infligeant des dégâts aux joueurs se trouvant dans la zone d’explosion. Les roquettes peuvent également endommager les murs minces et pénétrer les objets à courte distance. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’amis derrière vous, car le puissant effet de souffle du Panzerfaust endommage tous les joueurs à proximité.

La carte Vikendi sera temporairement retirée du mode classique dans PUBG MOBILE en raison de la sortie de Karakin. Les joueurs peuvent toujours profiter de Vikendi en créant une salle personnalisée.

PUBG Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store (avec achats intégrés).